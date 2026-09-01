Ecco il test Scafati-Avellino: nuove prove generali per coach Di Carlo Amichevole da ex per Marco Mollura, Mattia Palumbo e Lucas Fresno

L'Halley Campania Avellino Basket è lanciata verso il terzo scrimmage della preseasion 2026. "A distanza di due giorni dall'impegno contro la Valtur Brindisi ad Ostuni, dove gli irpini hanno conquistato la Valtur Cup, la formazione di coach Gennaro Di Carlo è pronta per un nuovo appuntamento. I biancoverdi alle 20.45 saranno ospiti al PalaMangano di Scafati della Longobardi Scafati Basket di coach Piero Bucchi e del presidente Nello Longobardi. Il test vedrà i biancoverdi sfidare una squadra di categoria superiore, Scafati infatti disputerà il campionato di LBA, dopo aver meritatamente vinto la scorsa stagione il torneo di A2"

Test da ex per Fresno, Mollura e Palumbo

"Gara da ex per Marco Mollura, Mattia Palumbo e Lucas Fresno, che in carriera hanno avuto modo di indossare la canotta gialloblu. Lo staff tecnico irpino si aspetta di ricevere ulteriori segnali incoraggianti, dopo l'amichevole contro Brindisi".