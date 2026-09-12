Scandone Avellino: domenica 20 settembre la presentazione all'ex Cinema Eliseo La presentazione del roster con le nuove divise: spazio anche al settore giovanile

Domenica 20 settembre, alle 18, all'ex Cinema Eliseo, la Scandone Avellino presenterà ufficialmente la prima squadra che prenderà parte al campionato di Serie B Nazionale 2026/2027. "Nel corso dell’evento saranno presentati alla città gli atleti, lo staff tecnico e i componenti della società che accompagneranno la Scandone nel nuovo percorso sportivo. - si legge nella nota - Spazio anche al settore giovanile biancoverde, parte fondamentale del progetto societario e punto di riferimento per la crescita sportiva e umana dei giovani del territorio".

Anche le nuove divise

"Per l’occasione saranno inoltre svelate ufficialmente le nuove divise da gioco che la prima squadra indosserà durante la stagione 2026/2027. La serata rappresenterà un momento speciale per conoscere da vicino tutti i protagonisti della nuova annata, scoprire le nuove maglie biancoverdi e condividere l’entusiasmo in vista dell’inizio del campionato. La società invita tutta la cittadinanza, i tifosi e gli appassionati di pallacanestro a partecipare numerosi, per stringersi ancora una volta intorno ai colori biancoverdi e vivere insieme l’inizio di una nuova avventura".