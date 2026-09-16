Latina-Scandone 96-70: biancoverdi senza Vecerina, Voltolini e Aramburu Coach Dell'Imperio: "Desidero comunque fare i complimenti ai miei ragazzi"

Sconfitta a Palestrina contro il Latina Basket per la Scandone Avellino: finale di 96-70 con i biancoverdi privi di Vecerina, Voltolini e Aramburu, a riposo precauzionale. Per la Scandone non ci sono i 26 punti di Verazzo nel test. "Abbiamo affrontato un’ottima squadra, costruita per competere nelle prime sei posizioni del campionato, ben organizzata e attualmente più avanti di noi nel percorso di preparazione. - ha spiegato il coach della Scandone, Dell'Imperio - Le numerose assenze hanno inevitabilmente inciso sulle rotazioni e sulla gestione delle energie, ma desidero comunque fare i complimenti ai miei ragazzi. Nei secondi venti minuti siamo cresciuti sotto il profilo dell’intensità e della qualità del gioco, cercando di correggere le difficoltà emerse nella prima parte e di restare competitivi fino alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare". Venerdì, con palla a due alle 15, al PalaDelMauro, sarà nuovo test contro la Cestistica San Severo.

Il tabellino

Scandone: Verazzo 26, Frattoni 6, Vedovato 12, Farias 2, Donda 2, Stefanini 14, C. Carullo 4, De Blasio, A. Carullo, Mancini, Owana. All. Dell'Imperio