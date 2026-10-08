Avellino Basket, Mollura: "Il canestro realizzato a Rimini è merito di tutti" "Grande lettura di Dell'Agnello, ma è proprio la squadra ad aver capito cosa servirà nella ripresa"

"È stata una grande emozione. Il merito va anche a Dell'Agnello. Era in vantaggio nella posizioen con l'avversario, ma ha avuto la qualità di leggere la situazione": così Marco Mollura si è espresso sul canestro decisivo firmato a Rimini per la vittoria dell'Halley Campania Avellino Basket domenica scorsa al PalaFlaminio. "Tutta la squadra ha compreso ciò che occorreva per cambiare passo nel secondo tempo. Abbiamo conquistato due punti preziosi su un campo difficile. Poche squadre vinceranno a Rimini perchè la Dole Basket è una squadra costruita per il salto di categoria": ha aggiunto il giocatore biancoverde.

"Ogni gara va vissuta come una finale"

"Il gruppo sta rispondendo bene alle necessità dell'avvio stagionale. - ha aggiunto Mollura - Ogni partita va vissuta come una finale. Abbiamo l'obiettivo chiaro in testa e siamo concentrati nella sfida pensando di affrontare sempre la squadra più forte del campionato. Giochiamo il nostro basket con una chiara indicazione su ciò che vogliamo".