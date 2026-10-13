Avellino Basket, Dell'Agnello: "Siamo molto contenti, bello rientrare così" L'ala biancoverde: "Quando arriverà l'errore dovremo abbracciarlo per imparare ad essere più forti"

"Siamo molto contenti, davvero complimenti a Forlì perché ti fanno davvero sudare per avere la meglio contro di loro. Abbiamo avuto un po' di difficoltà con i falli. C'eravamo detti che sarebbe stato importante l'approccio in questo tipo di partite, abbiamo fatto quanto occorreva e siamo stati bravi perché abbiamo mostrato solidità. Falli, senza Della Rosa, Mollura, poi Blake (Francis, ndr)... è stata una gara difficile e siamo stati molto bravi": così l'ala dell'Halley Campania Avellino Basket, Giacomo Dell'Agnello, nella settimana che porterà la squadra irpina alla sfida contro l'UEB Gesteco Cividale in trasferta.

Si apre il primo mini-tour de force

"Ci stiamo conoscendo, abbiamo vinto queste tre gare iniziali, ma è troppo presto in un campionato lungo. Dobbiamo conoscerci, sbagliare anche perché sbagliando si impara. - ha spiegato Dell'Agnello - Quando arriverà l'errore dobbiamo abbracciarlo per imparare ad essere più forti. La sfida con Cividale e poi il primo turno infrasettimanale? Arriva il primo percorso rapido di gare in pochi giorni, puntiamo a vincere sempre. Tornerò a Cividale, sarà emozionante anche in questa occasione, non vediamo l'ora di andare lì e dare battaglia prima di tornare in casa e affrontare Montecatini. Dovremo approcciare le sfide sempre con questo spirito".

Domenica Cividale, mercoledì 21 la gara contro Montecatini

"Non sono uno che guarda la prestazione individuale. Mi sento un giocatore di squadra, ma devo dire che sono molto contento perché volevo una gara solida. Erano 6 mesi che non giocavo così tanto e non è stato facile. È il mio primo vero infortunio in carriera e dovevo capire come rientrare e sono doppiamente contento": ha aggiunto l'ala biancoverde.