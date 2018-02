Avellino, pokerissimo al Cervinara tra freddo e assenze Al "Canada-Cioffi" alcuni titolari a riposo precauzionale, ma intanto è certo un primo forfait

di Marco Festa

Pokerissimo nel freddo gelido del “Canada-Cioffi” di Cervinara: l’Avellino ha superato con il finale di 5-1 i padroni di casa dell'Audax nel test infrasettimanale voluto da Novellino per prendere confidenza con l'erba naturale che i lupi dovranno calcare sabato, al “Penzo”, contro il Venezia: doppietta di Ardemagni nella prima tempo; gol di Laverone, Wilmots, Mentana (prestato alla prima squadra dalla Primavera) e Russolillo, per i locali, nella ripresa. Tante le assenze tra le fila biancoverdi, con alcuni titolari tenuti fuori a scopo precauzionale ed un forfait certo: Radu, che lamenta un’infiammazione a un quadricipite, sarà rimpiazzato da Lezzerini, che non è stato rischiato ed ha assistito all'amichevole dagli spalti. Ancora ai box Bidaoui, Castaldo, Cabezas e Gavazzi, tutti a forte rischio forfait. A riposo Moretti, in dubbio. In infermeria anche Asencio, alle prese con noie muscolari, ma che dovrebbe essere della partita così come Migliorini, che sta gestendo piccoli problemi a un ginocchio. Capitolo modulo: avanti con il 3-5-2, utilizzato pure in Valle Caudina: si appresta ad essere confermato come atteggiamento tattico anche perché speculare a quello dei prossimi dirimpettai.