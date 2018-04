Avellino, Novellino esonerato: Foscarini a un passo L'ex tecnico del Cittadella pronto a subentrare sulla panchina dei lupi

di Marco Festa

Walter Novellino non è più l'allenatore dell'Avellino: si attende solo l'annuncio ufficiale. La decisione, già nell'aria dall'immediato post partita con il Bari (1-2) è stata definitivamente presa al termine di una riunione fiume che si è da poco conclusa al "Partenio-Lombardi". L'occasione è stata utile per stringere il cerchio intorno al nome del suo successore: "no" di Drago, nuovo tentativo per Stellone con la mediazione del presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, contattati Bucaro e Reja, ma alla fine sta per spuntarla Claudio Foscarini. L'ex tecnico del Cittadella incontrerà nelle prossime ore il presidente Walter Taccone per definire dettagli e durata dell'intesa. Grande ottimismo per la "fumata bianca".