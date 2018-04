UFFICIALE: via Novellino, arriva Foscarini Il comunicato sul sito: per il nuovo mister contratto fino a giugno

La decisione era nell'aria da tempo e già ieri pomeriggio, dopo l'ennesima sconfitta stagionale, la nostra redazione vi aveva parlato della possibilità concreta di un ribaltone tecnico, suffragata anche dall'atteggiamento alquanto nervoso dell'allenatore in sala stampa e dalle parole di un Taccone visibilmente amareggiato e rimasto a lungo in tribuna da solo dopo il triplice fischio finale. Walter Novellino non è più il tecnico dell'Avellino, lo si legge anche nel comunicato emesso dall'ufficio stampa: "L’U.S. Avellino comunica che l’allenatore Walter Novellino e il collaboratore tecnico Simone Tomassoli sono stati esonerati dall’incarico.La società desidera ringraziarli per l’impegno dimostrato augurando loro le migliori fortune personali e professionali". Vana è stata la "speranza" che il mister si dimettesse come pare avesse promesso alla vigilia della sfida col Bari: Novellino resta vincolato al club biancoverde anche per la prossima stagione, ma non è da escludere si possa trovare un accordo al termine della stagione. Al suo posto ecco Claudio Foscarini, anche in questo caso annunciato tramite il sito: "L’U.S. Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo con il signor Claudio Foscarini, in qualità di tecnico della prima squadra, e con il suo vice Alessandro Turone, fino al termine della stagione in corso.Foscarini, che in passato ha allenato Alzano Virescit, Rimini, Cittadella, Pro Vercelli e Livorno, sarà presentato domani pomeriggio, alle ore 17:30, presso la sala stampa del Partenio-Lombardi.A seguire è in programma l’allenamento (ore 18:30) a porte aperte". Il nuovo mister, reduce da un'esperienza non fortunatissima a Livorno, ha compiuto in serie B autentici miracoli alla guida del Cittadella ed è considerato un professionista molto serio e bravo a lavorare anche sull'aspetto mentale.

Marco Festa