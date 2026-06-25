Appicca il fuoco a Contrada Anselice: arrestato 58enne di Ariano Irpino L'episodio si è verificato nella serata del 20 giugno

Un uomo di 58 anni, residente ad Ariano Irpino, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia locale, in collaborazione con il personale del commissariato di pubblica sicurezza, con l'accusa di incendio.

L'episodio si è verificato nella serata del 20 giugno, in contrada Anselice, dove una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha notato una densa colonna di fumo levarsi da un campo di grano. Contestualmente, i militari hanno osservato un'autovettura allontanarsi dall'area interessata dal rogo.

Grazie anche alla collaborazione di un ispettore della polizia di stato, libero dal servizio ma presente sul posto, le forze dell'ordine hanno proceduto al controllo del conducente a breve distanza dal luogo dell'incendio. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, l'uomo sarebbe stato trovato in possesso di diversi accendini e di materiale cartaceo ritenuto potenzialmente utilizzabile per l'innesco delle fiamme.

Determinante è stato il tempestivo intervento dei residenti della zona e dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che hanno rapidamente domato l'incendio e messo in sicurezza l'area, evitando conseguenze per persone e beni.

Una vicenda che ha generato forte tensione e preoccupazione tra la gente. Ci sono anziani che hanno pianto nel vedere i loro fienili in fiamme.

Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori e d'intesa con la procura della repubblica di Benevento, è scattato l'arresto del 58enne, successivamente trasferito presso la casa circondariale di Ariano Irpino.

Nelle ore successive, il giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento ha convalidato il provvedimento, disponendo nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Come previsto dalla normativa vigente, si ricorda che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che l'uomo è da considerarsi presunto innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.