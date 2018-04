Avellino, Foscarini sorride: tre titolari verso il recupero È iniziata la preparazione in vista della trasferta di Carpi: domani conferenza stampa di Castaldo

di Marco Festa

Cinque giornate alla fine del campionato, due partite in quattro giorni. È il momento della verità per l'Avellino. Sabato prossimo a Carpi, martedì primo maggio in casa, contro il Cittadella: in arrivo 180 minuti più recupero decisivi in ottica salvezza. Non si può più sbagliare. Questo pomeriggio è iniziata la preparazione in vista di uno snodo cruciale per la permanenza in Serie B: la classifica e il calendario non lasciano spazio a dubbi. La marcia di avvicinamento alla sfida del “Cabassi” è scattata con tre buone notizie dall'infermeria: D'Angelo, Migliorini e Pecorini corrono verso il recupero. Il terzino ha ripreso confidenza col pallone per poi raggiungere il capitano e il centrale di Peschiera del Garda con cui ha svolto l'ultima parte della sessione di fatiche odierne sotto gli occhi del preparatore atletico Scaia. Ormai pienamente recuperato Radu. Si è rivisto anche Bidaoui, che, come Laverone, affaticato, ha però assistito all'allenamento odierno da bordocampo dopo aver svolto lavoro di forza in palestra. Ancora assente invece Falasco, ma c'è ottimismo anche in merito a un suo celere rientro. In permesso Ardemagni. Con l'Under 20 Marchizza, lavoro atletico per Moretti, indisponibile Moretti. Concentrazione massima. La stessa trasmessa ieri sera, in vista della trasferta in Emilia e del finale di stagione, da una delle certezze in casa biancoverde: Carlo De Risio, ospite del canale 696 a 0825. Domani doppia seduta di allenamento e alle 11:45 conferenza stampa di Castaldo, al rientro dopo un turno di squalifica.