Avellino - Cittadella 0-2: le pagelle Vajushi c'è, Morosini: venti minuti super. Il solito Moretti, Castaldo si divora il gol dell'1-0

di Marco Festa

Avellino (4-4-1-1)

Radu 6.5: Risponde due volte “presente” su Chiaretti, velenoso dalla distanza. Imparabile il bolide di Bartolomei, incolpevole sullo stesso Chiaretti sul finale di gara.

Gavazzi 5.5: Generoso, volitivo, stremato dal ruolo di terzino destro che si ritrova a ricoprire per necessità. Stringe i denti nonostante una condizione fisica non ottimale, alla fine è costretto ad alzare “bandiera bianca” contro Chiaretti, che lo salta secco andando a chiudere i conti quando ormai boccheggiava da tempo.

Morero 6: Soliti errori in fase di appoggio, ma gioca una partita inappuntabile chiudendo tutti i varchi con interventi decisi ed energici.

Migliorini 6: Contiene Arrighini. Anche lui deve stringere i denti per arrivare fino in fondo.

Laverone 5.5: Giocare sul lato mancino ne limita le sortite offensive. Fa il suo e alla fine, quando potrebbe tornare a destra, fa posto a Falasco. (27' st Falasco 5.5: Non al top, parte dalla panchina. Sanguinoso il giallo che rimedia a giochi ormai fatti: era in diffida e salterà l'Ascoli. Va vicino a procurarsi un calcio di rigore, mette dentro un paio di palloni invitanti.)

Vajushi 6.5: Primo tempo da applausi: sempre pronto ad attaccare la metà campo avversaria, fa venire il mal di testa a Pezzi e costringe Adorni ad abbatterlo e a farsi ammonire per frenarne una ripartenza. Dopo il tè caldo prova pure a mettersi in proprio con un paio di conclusioni dalla distanza, che, però, risultano velleitarie.

De Risio sv: Si aggiunge all'elenco infinito degli infortuni in casa Avellino facendosi male alla spalla destra: stagione finita. (12' pt Moretti 5.5: L'approccio è quello giusto, muove bene la palla e impegna Paleri dalla distanza. Poi esce fuori il lato più arruffone con le solite forzature a tratti irritanti.)

Di Tacchio 5.5: Non si risparmia nei contrasti, ma non è sempre efficace.

Molina 6: Un paio di pennellate per Castaldo, che però non fa centro. Prova a far gol col un destro volante, ma gli manca un pizzico di cattiveria e coordinazione.

Morosini 6.5: Devastante nei primi venti minuti. Centra una traversa che grida ancora vendetta. Cala inevitabilmente alla distanza dopo aver provato un altro paio di stoccate, una di queste neutralizzata da terra da Paleari. (12' st Asencio 6: Lotta, fa a sportellate, ma non gli arrivano palloni buoni per far male).

Castaldo 5: Si divora un gol fatto in avvio di ripresa. Subisce un fallo da rigore netto, non ravvisato da Marini. Stavolta non riesce a fare la differenza.

Foscarini 5.5: L'Avellino gioca e produce occasioni da rete arrendendosi ai propri limiti caratteriali, ma soprattutto fisici: difficile fare di più con la situazione atletica ereditata dalla gestione Novellino. Rivedibile l'avvicendamento Falasco – Laverone, con Gavazzi che non ne aveva più.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari 5.5; Pezzi 5, Scaglia 6, Adorni 6, Pelagatti 5.5 (27' st Salvi 6); Settembrini 6.5, Pasa 6, Bartolomei 7.5 (41' st Iori sv); Chiaretti 7; Strizzolo 5, Arrighini 5 (32' st Kouamé 6.5). All.: Venturato 6.

Arbitro: Marini della sezione di Roma 1 5.5.