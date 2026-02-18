Ballardini è già ad Avellino, oggi dirige il primo allenamento

Oggi pomeriggio primo allenamento per Davide Ballardini alla guida dell’Avellino. Al suo fianco ci sarà lo storico vice Carlo Regno e il collaboratore tecnico Roberto Beni.
Contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva in modo da poter essere liberi di decidere se proseguire insieme. Si attende solo l'annuncio ufficiale della società.
Arrivo in città già ieri sera, stamattina tappa all'hotel Belsito per un primo contatto diretto con la proprietà poi alle 16.30 la prima seduta al Partenio-Lombardi.
Ballardini, classe 1964, torna in B dopo l’esperienza alla guida della Cremonese nella stagione 2023/24, conclusa dopo undici partite. Il suo pedigree racconta soprattutto un lungo percorso in Serie A: 289 panchine nella massima categoria, in una carriera iniziata oltre vent'anni fa.
Il tecnico ravennate prende la squadra irpina in un momento particolarmente delicato. Il filotto negativo nelle ultime partite ha fatto scivolare i lupi a soli tre punti dalla zona playout ed ecco che l'esordio di domenica al Mapei Stadium contro la Reggiana del nuovo tecnico Rubinacci diretta concorrente per la salvezza assume subito una importanza capitale.
Tatticamente confermerà la difesa a tre mentre in avanti possibile svolta con l'impiego di due trequartisti alle spalle della punta.