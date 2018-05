Alle 20 "Derby Serie B" sul canale 696 TV Otto Channel Per intervenire in diretta telefonica: 0825/23743; sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223

L'Avellino cade in casa contro il Cittadella e affonda: zona play out che vede coinvolta la squadra biancoverde. Bartolomei e Chiaretti regalano il successo (0-2) ai veneti. Dalla carica in mattinata alla contestazione nel post-gara per l'Avellino. L'impegno, nel posticipo, della Salernitana a Perugia. Tutto nel nuovo appuntamento con "Derby Serie B" sul canale 696 TV OttoChannel, come sempre in diretta, ma eccezionalmente dalle 20, con Carmine Quaglia, in compagnia di Maurizio Grillo, Annibale Discepolo e Vito Giordano, per il commento del turno di campionato. Telespettatori come sempre protagonisti: chiama in diretta al numero 0825/23743, messaggi sms, whatsapp e whatsapp audio al 342/8725223. Vi aspettiamo.

Redazione Sport