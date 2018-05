Ascoli - Avellino: ecco il percorso per la tifoseria irpina È iniziata la prevendita per la cruciale trasferta dei lupi: 4335 biglietti a disposizione

di Marco Festa

Non è finita. Affatto. E l'Avellino ha bisogno ancora della sua gente. Via alla prevendita per la prossima, cruciale, trasferta. In occasione della gara Ascoli - Avellino, in programma sabato 5 maggio alle ore 15, presso lo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno, i tifosi dell’Avellino potranno accedere al Settore Ospiti/Curva Nord (4335 posti).

Il costo del tagliando è di 12 euro più 1,50 euro di diritto di prevendita.

I biglietti potranno essere acquistati senza tessera del tifoso.

Termine delle vendite del settore ospiti: ore 19 di venerdì 4 maggio.

Punti vendita su circuito Bookingshow su territorio nazionale (elenco disponibile su bookingshow.it).

Percorso tifoseria ospite: Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.