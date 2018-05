Ecco l'arbitro di Ascoli-Avellino: la curiosità del 5 maggio Le designazioni arbitrali della diciannovesima giornata di ritorno della Serie B

di Carmine Quaglia

La gara Ascoli-Avellino, valida per il quarantesimo turno del campionato di Serie B, in programma sabato alle 15 al "Del Duca", sarà diretto dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova. Il fischietto ligure ha diretto, in stagione, 16 gare del torneo cadetto, un match di Serie A (Benevento-Atalanta del 18 aprile scorso) e due sfide di Coppa Italia. Bilancio di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte per l'Avellino con Ghersini (due precedenti stagionali: Cremonese-Avellino 3-1 e Avellino-Cesena 1-1). La squadra irpina non vince, in un match diretto dall'arbitro genovese, dal campionato 2013/2014: Avellino-Ternana 1-0 dell'8 settembre 2013. La curiosità emerge dal 5 maggio, data che lega Ascoli-Avellino e Catanzaro-Avellino del 2012/2013. Ghersini arbitrò la sfida del 5 maggio 2013 consegnò all'Avellino la promozione in Serie B. Ghersini riarbitrerà l'Avellino nuovamente il 5 maggio in una sfida decisiva, in questo caso, per la salvezza dei biancoverdi in cadetteria. Ghersini sarà coadiuvato dagli assistenti Grossi e Chiocchi. Il quarto uomo sarà Baroni.