Avellino, via al ritiro. I tifosi: "Ad Ascoli, come sempre" Biancoverdi verso Ascoli Piceno. La Curva Sud ha chiarito sul post-gara di martedì

di Carmine Quaglia

Allenamento in mattinata con una seduta sul sintetico dello stadio Partenio-Lombardi che si è presentato a porte chiuse, poi dopo il pranzo, l'Avellino si è ritrovata alla porta carraia dell'impianto sportivo per partire alla volta del ritiro pre-gara. Poco prima delle 15, la partenza verso Ascoli Piceno: sin da subito nelle Marche, la squadra biancoverde, lontana dalla città, andrà a caccia del punto di slancio verso la salvezza con una gara decisiva all'orizzonte quella di Ascoli, una vera e propria finale per la permanenza in Serie B. Al termine della seduta, Claudio Foscarini ha diramato la lista dei convocati per il ritiro: tutti presenti, fatta eccezione per Nicola Falasco, squalificato. I soli Pierre-Yves Ngawa e Angelo D'Angelo, a causa delle rispettive condizioni fisiche, restano come grattacapi per lo staff tecnico irpino che ritrova, come già anticipato nelle scorse, Soufiane Bidaoui.

Intanto, tramite social, uno degli esponenti di spicco della Curva Sud, Franco Iannuzzi, ha chiarito sul post-gara di Avellino-Cittadella: "Abbiamo detto fino alla fine e fino alla fine deve essere. - ha spiegato Iannuzzi - Bisogna comprendere il nervosismo di fine partita dei tifosi ma nulla è cambiato. Non c'è stata contestazione ma solo una reazione a caldo perché ci aspettavamo un risultato diverso. Combatteremo fino alla fine e faremo la nostra parte. Ad Ascoli saremo al nostro posto come sempre". Dal post emerge l'obiettivo della coesione sul finale di campionato e la conferma del sostegno del tifo organizzato alla squadra anche nella trasferta più importante della stagione.