Ascoli - Avellino 1-1: il commento di Foscarini Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita del tecnico dei biancoverdi

di Carmine Quaglia

"E' un pari importante e nel primo tempo potevamo strappare i tre punti". Claudio Foscarini ha commentato così il pari dell'Avellino ad Ascoli (1-1) nel corso di OffSide sul canale 696 TV OttoChannel: "Abbiamo pagato nella disattenzione su un fallo laterale e ne avevamo anche parlato, alla vigilia, della loro bravura nel particolare. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino - Dispiace, ma accettiamo questo punto strappato con difficoltà nel finale di gara. Wilmots me lo sono studiato nei 60 minuti con il Cesena. Pensavo che potesse essere inserito nel modulo di oggi soprattutto nella prima parte. Sono convinto di una squadra che non molla mai. Devono capire tutti che possiamo vincere, perdere, ma lotteremo fino alla fine. C'è una rincorsa da fare nella classifica e per il campo: ci ritroviamo a perdere un giocatore a partita, ma le cose che ci siamo proposti di fare, alla vigilia del match, le abbiamo fatte. Non abbiamo gestito alcune situazioni nel modo migliore. Siamo una squadra viva, che non molla. Marchizza ha rimediato probabilmente una distorsione al ginocchio: non ci arrivano buone notizie, ma è tutto da verificare".

Clicca qui a breve per vedere l'intervista integrale rilasciata da Claudio Foscarini al termine di Ascoli-Avellino 1-1 nel corso di "Off Side Serie B" (video tratto da OttoChannel.tv)