ESCLUSIVA - Ascoli - Avellino 1-1: il commento di Di Tacchio Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita del centrocampista biancoverde

di Carmine Quaglia

"Da una parte c'è rammarico: la gara andava per il verso giusto. Il pari ci sta stretto. L'Ascoli non ha fatto nulla: restano due gare e abbiamo conquistato un punto fondamentale". Francesco Di Tacchio ha commentato così il pari dell'Avellino ad Ascoli (1-1), in esclusiva, nel corso di OffSide sul canale 696 TV OttoChannel: "La gara l'abbiamo preparata così: abbiamo cambiato modulo, il mister mi ha messo davanti alla difesa quasi da schermo, Wilmots ha fatto un'ottima partita. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - Tutti possiamo fare bene perché ci alleniamo al massimo. Dobbiamo continuare così: speriamo di giocare alla grande venerdì con lo Spezia per i tre punti. Con il pari arriva davvero un dato importante: torniamo padroni del nostro destino, tutto dipenderà da noi pensando di gara in gara perché arriveranno momenti ancora più decisivi. La squadra, il gruppo è stato sempre compatto: il ritiro ha garantito qualcosina di più, ma stiamo bene d'insieme a prescindere dai giorni vissuti insieme".

