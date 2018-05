Ascoli - Avellino 1-1: il commento di Castaldo Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita dell'attaccante biancoverde

di Carmine Quaglia

"Abbiamo fatto una buona partita. Su l'unica occasione hanno pareggiato. Possiamo recriminare qualcosa, ma è un punto prezioso verso gli ultimi due match". Gigi Castaldo ha commentato così il pari dell'Avellino ad Ascoli (1-1), nel corso di OffSide sul canale 696 TV OttoChannel: "Siamo artefici del nostro destino. - ha commentato Castaldo, a segno nel pari del "Del Duca" - Adesso sta a noi, dobbiamo fare bottino pieno pensando ad una gara per volta. C'è da vincere innanzitutto con lo Spezia. Abbiamo un grande gruppo. Tutta la squadra, ma anche chi non ha giocato, ha trovato il modo per dare il massimo. Contava il risultato: è un grande punto. Peccato perché potevamo strappare la vittoria, ma giocando così possiamo ottenere quello che vogliamo. Mi auguro la salvezza per me, ma soprattutto per la società e per i tifosi. Io e D'Angelo, da veterani, sappiamo cosa significa restare in questa categoria. I giovani li ho visti carichi, con cattiveria. Dobbiamo continuare così per quindici giorni".

Clicca qui a breve per vedere l'intervista integrale rilasciata da Gigi Castaldo al termine di Ascoli-Avellino 1-1 nel corso di "Off Side Serie B" (video tratto da OttoChannel.tv)