Ascoli - Avellino 1-1: il commento di Cosmi Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita del tecnico dei marchigiani

di Carmine Quaglia

"Era uno spareggio in cui le squadre dovevano misurarsi. Si doveva andare oltre i risultati del recente passato: siamo andati in campo misurandoci". Serse Cosmi ha commentato così il pari dell'Avellino ad Ascoli (1-1) nel corso di OffSide sul canale 696 TV OttoChannel: "L'Avellino sta meglio di noi sul piano fisico e in questa fai la differenza. - ha spiegato il tecnico dell'Ascoli - La tensione ci ha condizionato contro calciatori che prediligono gli spazi. Nel pari siamo stati bravi, fortunati, non saprei. Nel secondo tempo, il ritmo del match è cambiato, l'Avellino ha giocato per pareggiarla nella ripresa. Noi siamo mancati nella lucidità, nell'attaccare l'area. Anche sui cambi ho avuto problemi, difficoltà nelle scelte. Sia la paura che la stanchezza hanno influito. Il giocatore può avere timore di non recuperare sia sul campo che per il risultato. Vi sono sincero: l'Avellino voleva provarci in contropiede, noi abbiamo tentato una soluzione per vincerla. Il risultato di parità accontenta l'Avellino e non vedo perché non possa accontentare noi. Starei cauto sui risultati semplici con le formazioni che potrebbero avere pochi stimoli. Ad oggi siamo nei play out. Sarei contento di una salvezza per il mio Ascoli, ma anche per l'Avellino".

