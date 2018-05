Andrenacci: "Peccato per l'Avellino. Su Lasik..." Al microfono di 696 TV Otto Channel parla il procuratore dello slovacco

di Carmine Quaglia

"Richard (Lasik, ndr) è al lavoro per rientrare quanto prima, ma ci sono ancora dei problemini che fermano nella marcia di recupero. L'umore è abbastanza alto, ma con i mesi che corrono è difficile restare carichissimi. Ci tiene a ritornare in campo per garantirsi un rilancio per sé e per la squadra". A parlare è Federico Andrenacci, procuratore di Richard Lasik, fermo dal match di Frosinone, giocato nel mese di novembre 2017, e in recupero dalla frattura di tibia e perone rimediata nella gara dello Stirpe. L'agente dello slovacco ha seguito il match del "Del Duca": "Immaginavo un successo dell'Avellino e gli irpini potevano portarla a casa. Peccato per la disattenzione sul fallo laterale. Con l'1-1, nel secondo tempo scatta la prudenza, la paura di perdere e poi c'è stato, per l'Avellino, un calo di tenuta sul piano fisico. Il tecnico ha poche soluzioni dalla panchina visti i tanti infortuni tra cui quello di Richard. E' comunque un punto d'oro. Con un po' di convinzione in più poteva arrivare anche il successo".

