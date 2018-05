Alle 21 "Derby Serie B" sul canale 696 TV Otto Channel Per intervenire in diretta telefonica: 0825/23743; sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223

Il pari dell'Avellino che strappa un punto prezioso al "Del Duca" di Ascoli (1-1) e torna artefice del proprio destino in chiave salvezza. La Salernitana vince contro la Virtus Entella (1-0) e conquista la salvezza aritmetica. Tutto nel nuovo appuntamento con "Derby Serie B" sul canale 696 TV OttoChannel, in diretta dalle 21, con Carmine Quaglia, in compagnia di Maurizio Grillo, Annibale Discepolo e Peppe Iannicelli, per il commento del turno di campionato. Telespettatori come sempre protagonisti: chiama in diretta al numero 0825/23743, messaggi sms, whatsapp e whatsapp audio al 342/8725223. Vi aspettiamo.

Redazione Sport