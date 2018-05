Avellino, Curva a 2 euro per trascinare i lupi alla salvezza Nuova iniziativa promozionale del club biancoverde: ecco i dettagli

di Marco Festa

Come preannunciato ieri sera dal presidente Walter Taccone su 696 TV Otto Channel nel corso di "Derby Serie B", l'Avellino ha deciso di dare vita a una nuova iniziativa promozionale dopo quella del biglietto unico per le gare contro Cittadella e Spezia per spingere i lupi verso la salvezza. E dunque, in vista della sfida casalinga contro i liguri di Gallo - in programma venerdì, alle ore 20:30 - è arrivato l'appello dell'U.S. Avellino, tramite comunicato ufficiale, "a riempire il Partenio-Lombardi". Lo stadio sarà accessibile a prezzi stracciati. Ovvero, i seguenti:

Curva Sud: 2 euro.

Tribuna Terminio: 5 euro.

Tribuna Montevergine Laterale: 10 euro.

Tribuna Montevergine laterale baby (nati dal 2007 al 2012): 5 euro.

Non sono previste ulteriori riduzioni.

Sarà possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria nei seguenti giorni e orari:

Domani: dalle 15 alle 19.

Martedì 8 maggio: dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19.

Mercoledì 9 maggio: dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19.

Giovedì 10 maggio: dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19.

Venerdì 11 maggio: dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 a inizio gara.

Lo speciale titolo unico di ingresso già acquistato in precedenza per assistere alle due sfide contro Cittadella e Spezia, è da ritenersi comunque valido. In tribuna Montevergine laterale è obbligatorio l’acquisto del biglietto per i bambini nati dall’anno 2007 all’anno 2012 compreso.

È possibile acquistare i biglietti, con l'aggiunta del diritto di prevendita, anche presso tutti i punti vendita del circuito nazionale GO2 (questo il link per visualizzare tutti punti vendita del circuito GO2: http://www.go2.it/rivenditori_pdf.php).

Vendite online attive su boxol.it

Nella foto il comunicato ufficiale dell'U.S. Avellino ad ufficializzare la promozione per i propri tifosi.