La Sud: "Sì a sciarpe e bandiere, no a fischi e polemiche" Comunicato del direttivo della Curva biancoverde: "Sarà una battaglia storica, avanti Avellino"

di Marco Festa

La Curva Sud è in costante mobilitazione per trascinare l'Avellino alla salvezza. In serata la Curva Sud ha diramato un comunicato ufficiale invitando a fare fronte comune per spingere i biancoverdi a un successo di vitale importanza nel match casalingo contro lo Spezia: "Venerdi sera ci attende un'altra battaglia, una delle più importanti della nostra storia. Mantenere la categoria è l'unica cosa che conta. Abbiamo il dovere di fare tutti la nostra parte." - si legge nelle prime righe della nota del Direttivo, che prosegue con delle indicazioni ai supporters irpini - "Presenza, voce, colore e calore devono essere le nostre armi. Invitiamo il popolo biancoverde a venire allo stadio muniti di sciarpa e bandiera. Con largo anticipo. Lo stadio deve essere pieno. Invitiamo inoltre i tifosi a seguire i nostri lanciacori e a pensare a sostenere la squadra dal primo all'ultimo secondo evitando lamenti, polemiche e fischi al primo passaggio sbagliato. Noi ci crediamo e siamo già pronti. Avanti Avellino. Avanti popolo irpino. Avanti Curva Sud." È intanto iniziata a gonfie vele la prevendita a prezzi promozionali. Si preannuncia un'autentica bolgia.