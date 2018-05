Avellino, botteghini presi d'assalto: "Uniti per la salvezza" Tifosi in coda per assicurarsi un biglietto a prezzo promozionale per la sfida con lo Spezia"

di Marco Festa

In coda sotto la pioggia per acquistare un biglietto. Per esserci. Per non mancare. Approfittando della promozione in occasione della gara interna con lo Spezia – Curva Sud a 2 euro, prezzi simbolici anche negli altri settori – ma soprattutto per garantire la propria decisiva spinta all'Avellino nell'ultimo impegno casalingo stagionale prima della trasferta di Terni. E così, i botteghini del "Partenio-Lombardi" sono stati presi d'assalto questo pomeriggio dai tifosi irpini, pronti a trascinare D'Angelo e compagni alla salvezza. I supporters hanno applaudito l'iniziativa della società e suonato la carica in vista della partita che può valere una stagione. Nessun dubbio sul possibile uomo partita: un plebiscito per Gigi Castaldo.

Clicca qui per il video integrale con le immagini delle code ai botteghini e le interviste ai tifosi dell'Avellino realizzata da 696 TV Otto Channel nel giorno dell'inizio della prevendita per Avellino - Spezia (video tratto da OttoChannel.tv)