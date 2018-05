Verso Avellino-Spezia: le ultime su Moretti e Vajushi Alle 11 la conferenza stampa di Claudio Foscarini: diretta sul canale 696 TV OttoChannel

di Carmine Quaglia

Allo stadio Partenio-Lombardi, con un allenamento pomeridiano a porte chiuse, è proseguita la preparazione dell'Avellino che venerdì sera, alle 20.30, ospiterà lo Spezia per il penultimo atto della stagione regolare di Serie B. Confermati indisponibili Rino Iuliano, Carlo De Risio, Richard Lasik, Riccardo Marchizza e Simone Rizzato, il tecnico biancoverde, Claudio Foscarini, ha potuto contare sui rientri in gruppo di Pierre-Yves Ngawa, Marco Migliorini, Francesco Di Tacchio e Bryan Cabezas. Solo lavoro ridotto per Santiago Morero e Simone Pecorini.

Le novità dall'infermeria sono relative a Federico Moretti e Armando Vajushi: il centrocampista ligure. fermatosi lunedì scorso per un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni e ha poi svolto una seduta atletica. Vajushi, che ieri ha accusato un risentimento all'adduttore sinistro, è rimasto fermo a scopo precauzionale.

Domattina, alle 11, in diretta come sempre sul canale 696 TV OttoChannel, in streaming su ottochannel.tv e sulla pagina ufficiale Facebook di OttoChannel, è in programma la conferenza stampa di Foscarini che presenterà Avellino-Spezia nella sala stampa del Partenio-Lombardi. La rifinitura è fissata per domani alle 16.30, a porte chiuse.