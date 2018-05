Avellino - Spezia: ecco l'arbitro Un solo precedente con i biancoverdi per il prossimo direttore di gara

di Marco Festa

La Lega Serie B ha reso noto che sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere la sfida tra Avellino e Spezia in programma domani (ore 20:30) al "Partenio-Lombardi". A coadiuvare l'arbitro laziale nella gara valida per la quarantunesima giornata di Serie B saranno Valerio Vecchi della sezione di Lamezia Terme e Vito Mastrodonato della sezione di Molfetta. Quarto uomo: Fabio Natilla della sezione di Molfetta. Marinelli ha finora incrociato in una sola occasione la strada dei lupi, ovvero lo scorso 29 ottobre: Parma - Avellino 2-0 (gol di Di Gaudio e Insigne).