Avellino - Spezia: le curiosità Lupi senza gol in casa da 213' e col record di rigori subiti. Occhio ai 15 minuti finali

Le curiosità di Avellino - Spezia

Il maggio “nero” di Foscarini.

Maggio mese “nero” per le formazioni allenate da Claudio Foscarini, che viaggiano alla media punti/partita di 1,21, frutto di un bilancio composto da 18 vittorie, 16 pareggi e 24 sconfitte in 58 partite giocate, stessa media tenuta – con bilancio diverso – a settembre.

Il “nervosismo” biancoverde.

Avellino squadra più “nervosa” della Lega B 2017/18 con 10 “rossi” subiti in 40 giornate. I “rossi” sono stati subiti da D’Angelo e Suagher (2 ciascuno), Asencio, Lezzerini, Marchizza, Migliorini, Molina e Moretti (1 a testa).

300 in B Ardemagni.

Matteo Ardemagni alla gara 300 in B, considerata la sola regular season: esordio il 1 settembre 2008, Bari-Triestina 1- 1. Triestina, Cittadella, Atalanta, Padova, Modena, Carpi, Spezia, Perugia, Avellino le casacche indossate.

Rigori da record subiti dall’Avellino 2017/18.

L’Avellino è – accanto al Frosinone – una delle due formazioni cadette 2017/18 che ha subito il maggior numero di rigori dopo 40 turni: 10 per ciascuna.

Avellino a quota 299 sconfitte in Lega B.

L’Avellino ha subito 299 sconfitte nella sua storia in Lega B, ed è prossimo a cifra tonda di 300. La prima sconfitta biancoverde in categoria risale al 30 settembre 1973, Avellino-Brindisi 2-3.

Biancoverdi distratti nei 15’ finali di gioco.

L’Avellino è – accanto alla Salernitana – la squadra che subisce il maggior numero di gol nei 15’ finali di gara: 18 le reti incassate dal 76’ al 90’ inclusi recuperi dalle due formazioni campane dopo 40 giornate.

Irpini senza gol in casa da 213’.

L’Avellino non va in rete – in casa – da 213’; ultima rete firmata Castaldo al 57’ di Avellino-Perugia 2-0 del 9 aprile scorso; poi si contano i residui 33’ di quella gara e le due intere contro Frosinone e Cittadella (doppio 0-2).

Intramontabile Castaldo: che numeri quest’anno, impiegato alla “Altafini”.

Tre degli ultimi 4 gol biancoverdi portano – al solito – la sua firma e per la settima stagione da professionista è andato in doppia cifra (11 le reti finora segnate). Intramontabile Gigi Castaldo, che quest’anno, con un impiego alla “Altafini” (32 presenze, ben 16 volte subentrato e 1828 minuti giocati), viaggia alla media di un gol ogni 166’

La panchina gol di Gallo.

Lo Spezia è – accanto al Foggia – una delle due squadre cadette 2017/18 che segna il maggior numero di gol con giocatori subentrati a partita in corso, 11 a testa. Le 11 marcature liguri portano la firma di Ammari, Forte, Maggiore e Marilungo (2 ciascuno), Awua, Granoche e Mulattieri (1 a testa).

Dopo 8 anni Marilungo in doppia cifra.

Con la doppietta alla Pro Vercelli, Guido Marilungo è salito a 10 reti nella Lega B 2017/18, sua seconda stagione in carriera in doppia cifra dopo quella di 8 anni fa a Lecce, sempre in B, quando chiuse a quota 13 marcature.

Lega B 2017/18 – la classifica del girone di ritorno.

Dopo 20 turni del girone di ritorno, la classifica della fase discendente del campionato è la seguente: Empoli 45 punti; Venezia 37; Perugia 35; Parma 33; Foggia 32; Frosinone 31; Bari, Cittadella 30; Palermo 28; Salernitana 25; Brescia 24; Cesena, Spezia 23; Ascoli, Carpi 22; Ascoli 21; Novara, Pescara, Pro Vercelli 19; Avellino, Virtus Entella 17; Ternana 16; Cremonese 13.

Fonte: acspezia.com - Dati statistici: Football Data Firenze.