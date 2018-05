Avellino - Spezia: convocati e probabili scelte di Gallo Avanti tutta col temibile tandem Gilardino - Marilungo, a centrocampo spazio al talento di Pessina

di Marco Festa

Dopo la seduta di rifinitura, Fabio Gallo, tecnico dello Spezia - che ha delegato la consueta conferenza pre partita al vice Roberto Chiappara - ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di Avellino (domani, ore 20:30). Torna a figurare nell'elenco dei 24 convocati, scontate due giornate di squalifica, l'ex Benevento Walter Lopez. Indispobibili Najib Ammari, Giuseppe Mastinu e Raffaele Palladino. I liguri scenderanno in campo con il 4-3-1-2. I probabili interpreti: Manfredini in porta; De Col, Terzi, Giani e Lopez in difesa; Mora, Juande e Pessina a centrocampo; De Francesco alle spalle di Gilardino e Marilungo.

L'elenco dei 24 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 1. Bassi, 33. Di Gennaro, 43. Manfredini.

Difensori: 3. Lopez, 4. Capelli, 5. Giani, 6. Ceccaroni, 13. Augello, 15. Corbo, 19. Terzi, 23. De Col, 28. Masi.

Centrocampisti: 7. Bolzoni, 8. Juande, 16. Mora, 17. Awua, 18. De Francesco, 21. Pessina, 25. Maggiore.

Attaccanti: 9. Forte, 10. Gilardino, 29. Granoche, 32. Mulattieri, 39. Marilungo.

Foto: acspezia.com