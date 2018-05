Avellino, adesso tocca a te: il Partenio-Lombardi è sold out Nota del club biancoverde: "Grazie a nostri tifosi per la passione dimostrata. Ora tutti coi lupi"

di Marco Festa

Adesso è ufficiale. Il "Partenio-Lombardi" sarà gremito in ogni ordine di posto domani (ore 20:30) in occasione di Avellino - Spezia. A comunicarlo è lo stesso club biancoverde attraverso la seguente nota: "Dopo aver esaurito nelle scorse ore i biglietti di tribuna Terminio e di curva Sud, si comunica che questo pomeriggio sono stati venduti gli ultimi tagliandi disponibili in Tribuna Montevergine. In occasione della partita di domani sera tra Avellino e Spezia, il “Partenio-Lombardi” sarà tutto esaurito. Pertanto, nella giornata di domani la biglietteria resterà chiusa. La società ringrazia i tifosi per la grande passione dimostrata e per aver risposto nel migliore dei modi facendo registrare il sold out in ogni settore. Domani sera tutti a sostegno dell’Avellino!"

Foto: usavellino.club