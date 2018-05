DIRETTA / Avellino - Spezia: i lupi non riescono a pungere Live dallo stadio "Partenio-Lombardi" la gara valida per la quarantunesima giornata di Serie B

di Marco Festa

In diretta dallo stadio "Partenio-Lombardi": Avellino - Spezia, valida per la quarantunesima giornata di Serie B. Segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

(Aggiorna la pagina per seguire la diretta)

Avellino – Spezia 0-0 (30')

Avellino (4-3-3): Radu; Ngawa, Migliorini, Kresic, Falasco; Gavazzi, Di Tacchio, Wilmots; Molina, Castaldo, Bidaoui. A disp.: Casadei, Lezzerini, Moretti, Vajushi, D’Angelo, Ardemagni, Morero, Asencio, Morosini. All.: Foscarini.

Spezia (3-5-2): Manfredini; Corbo, Terzi, Giani; De Col, De Francesco, Juande, Pessina, Lopez; Gilardino, Marilungo. A disp.: Di Gennaro, Capelli, Ceccaroni, Bolzoni, Forte, Augello, Moras, Awua, Maggiore, Masi, Granoche, Mulattieri. All.: Gallo.

Arbitro: Marinelli della sezione di Tivoli. Assistenti: Vecchi della sezione di Lamezia Terme e Mastrodonato della sezione di Molfetta. Quarto uomo: Natilla della sezione di Molfetta.

Note: Ammonito Pessina per gioco falloso. Angoli: 1-1.

Primo tempo:

28' - Falasco direttamente sulla barriera.

27' - Molina messo a terra da Giani, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, da posizione defilata sulla sinistra, per l'Avellino.

25' - Bidaoui guadagna il primo calcio d'angolo della partita con l'Avellino.

23' - Ci prova Ngawa: destro abbondantemente a lato.

19' - Cross sul fondo di Bidaoui.

18' - Avellino contratto, lo Spezia, compassato, finora non ha corso alcun pericolo. Lopez mette dentro, respinge la difesa irpina.

13' - Ammonito Pessina.

11' - Sono arrivati i tifosi dello Spezia, accolti da una bordata di fischi.

10' - Spezia pericolosamente in avanti, Ngawa si rifugia in corner di testa evitando l'intervento di Pessina. Wilmots libera l'area di testa sull'angolo battuto da Lopez.

7' - Ngawa spinge la ripartenza, Gavazzi fermato in rimessa laterale.

5' - Ritmi blandi, si fa vedere lo Spezia ma non riesce a sfondare.

1' - Partiti. Spezia in avanti: destro ciabattato di Lopez che termina sul fondo.

0' - Squadre in campo. La Curva si colora di fumogeni e compare uno striscione: "A tutta birra", con la B rigorosamente in maiuscolo. Cresce l'incitamento da parte di tutto lo stadio.

0' - Buonasera dal "Partenio-Lombardi" dove è conto alla rovescia per il calcio d'inizio dell'anticipo della quarantunesima giornata di Serie B tra Avellino e Spezia. Si gioca stasera perché domani il Giro d'Italia arriva a Montevergine, ma la tappa più importante per il popolo irpino, almeno per gli amanti del calcio, è decisamente questa: una sfida cruciale per i lupi, invischiati nella lotta per non retrocedere; che vincendo balzerebbero fuori dalla zona play out in attesa delle gare di domani ed in vista della trasferta di venerdì prossimo a Terni, che chiuderà il campionato: con la salvezza si augurano i tifosi avellinesi, che hanno gremito lo stadio in ogni ordine di posto. Diecimila i biglietti staccati. Sono arrivate le formazioni ufficiali. Confermato il 4-3-3 ipotizzato alla vigilia in casa Avellino, ma ci sono delle novità perché davanti a Radu il terzino destro non è Gavazzi ma Ngawa, con Kresic e Migliorini a comporre la coppia centrale e Falasco sull'out mancino. Gavazzi agisce a centrocampo, da mezzala destra, con Di Tacchio e Wilmots. In attacco fuori a sorpresa Morosini: il tridente è composto da Molina, Castaldo e Bidaoui. Sponda ligure, Gallo opta a sorpresa per il 3-5-2: Manfredini in porta; Corbo, Terzi e Giani in difesa; De Col, De Francesco, Juande, Pessina e Lopez a in mediana; Gilardino e Marilungo là davanti.