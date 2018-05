Avellino - Spezia 1-0: il commento di Falasco In esclusiva al microfono di 696 TV Otto Channel l'analisi post partita del difensore dei lupi

di Gaetano Ferraiuolo

Intervistato in esclusiva dal 696 TV OttoChannel nel corso di OffSide Serie B, il difensore dell'Avellino, Nicola Falasco, ha commentato il successo di misura sullo Spezia: “Questo pubblico fantastico e tutta la città meritavano una serata del genere e i tre punti erano fondamentali, ma manca ancora l’ultimo sforzo perché non è ancora finita. Venerdì sera ci sarà un’autentica battaglia da vincere a tutti i costi. Non era semplice giocare questa partita, nel primo tempo siamo partiti con grande tensione sbagliando numerosi passaggi anche semplici. Piano piano abbiamo reagito sfiorando il gol del vantaggio, lo Spezia è venuto ad Avellino senza regalare nulla, ma ero convinto che potevamo vincerla perché il mister l’aveva preparata benissimo durante la settimana. Ho intravisto in tutti i miei compagni di squadra l’atteggiamento giusto, l’unico rammarico è la gestione dei primi 20 minuti”.

Falasco prosegue: “Siamo stati tutti molto attenti, il merito è stato anche quello di non soffrire sulle palle inattive come spesso era accaduto in passato. La vittoria mancava da troppo tempo ed era fondamentale battere un avversario che ha giocato con impegno e determinazione. Infortuni? La sfortuna quest’anno ci ha perseguitato, sono successe tante cose che hanno inciso negativamente: anche io ho sbagliato qualcosa perché, quando non stavo bene, ho forzato un pochino e la situazione è peggiorata. Stasera ho vissuto qualche momento di difficoltà perché non giocavo da tre settimane, ma l’impegno non è mai mancato e vado a casa felice e soddisfatto. Avevo tanta voglia di rientrare per dare una mano ai miei compagni di squadra, c’era bisogno di tutti e altri, come me, per eccesso di generosità hanno accorciato i tempi di recupero imbattendosi in pericolose ricadute”.

Falasco svela un retroscena sul giallo rimediato contro il Cittadella, nei minuti di recupero, che lo ha costretto a saltare la trasferta di Ascoli: “Ho chiesto scusa a tutta la squadra e al mister perché ho assunto un atteggiamento sbagliato, a volte capita che mi si chiuda la vena e ho saltato una delle partite più importanti della stagione come quella di Ascoli. Ho lavorato sodo in queste settimane per ritrovare la forma migliore”.

L’umore del gruppo dopo la vittoria di stasera e come si prepari la prossima gara: “E’ stata una serata bellissima, c’è stato un abbraccio tra tutti e il presidente ci ha aspettato ed ha festeggiato con noi ricordandoci, però, che manca ancora una partita e non abbiamo fatto nulla. Siamo stati bravi, ma non abbiamo fatto ancora nulla: fino a venerdì sera dobbiamo combattere ancora, non siamo ancora salvi. Fisicamente non siamo al top, ma mentalmente stiamo bene e ci proiettiamo alla trasferta di Terni con la consapevolezza che dipenderà tutto da noi e che i risultati delle altre incideranno poco. A mio avviso giocare in anticipo ha rappresentato un vantaggio, quando si scende in campo di sera e in uno stadio pieno hai sempre una spinta in più che dà una grossa mano”.

