Avellino - Spezia 1-0: il commento di Castaldo Al microfono di 696 TV Otto Channel l'analisi post partita dell'attaccante dei biancoverdi

di Gaetano Ferraiuolo

Ha deciso la partita con un gol da attaccante vero trascinando il pubblico e i compagni dal primo al novantesimo, un leader assoluto dentro e fuori il rettangolo di gioco che ha realizzato la sessantesima rete in cadetteria. Stessa porta di un anno fa, quando decise la sfida contro il Latina, esultanza liberatoria sotto la curva Sud e finale di partita quasi da terzino aggiunto per aiutare la squadra a difendere la preziosissima vittoria, una performance da 8 in pagella che è valsa la standing ovation del pubblico biancoverde.

Al microfono di OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) durante la trasmissione OffSide, l’attaccante Luigi Castaldo ha commentato il cruciale successo casalingo sullo Spezia: “Sono felice per il gol, ma sono più contento per la prestazione di tutta la squadra e per una vittoria fondamentale. Abbiamo affrontato una squadra che non aveva più nulla da dire al campionato, ma che ha provato a vincere: è stata dura, ma ce l’abbiamo fatta e finalmente abbiamo potuto gioire con i nostri tifosi. Anche i più giovani hanno dimostrato attaccamento e personalità, siamo stati pazienti perché queste gare rischi anche di perderle: per fortuna è andato tutto per il verso giusto, nel finale c’è stata un po’ di sofferenza, ma tutto sommato la vittoria è meritata”.

Castaldo prosegue parlando della prestazione e della cornice di pubblico: “Tifosi da serie A, ho sempre detto che fanno la differenza e anche stasera sono stati fondamentali. Non abbiamo fatto ancora nulla e quindi chiedo loro di seguirci nella trasferta di Terni in massa per darci la carica giusta”. Sulla classifica e sul prossimo turno: “Siamo artefici del nostro destino e ci godiamo la vittoria, domani daremo un’occhiata ai risultati attendendo una bella notizia. Da domenica ci prepareremo alla sfida di Terni senza abbassare la guardia. Ciò che conta è aver ritrovato il clima giusto con la nostra gente, la contestazione dei giorni scorsi è stata costruttiva e sappiamo quanto la gente ci tenesse alla salvezza”.

Sugli infortuni: “Il mister deve fare i conti con un’emergenza continua, anche oggi Kresic e Ngawa hanno avuto problemi e proprio per questo voglio fare i complimenti al gruppo perché vincere in questa situazione non era facile. A volte durante gli allenamenti siamo costretti a far aggregare calciatori della Primavera. Personalmente so bene che in questi momenti tocca ai più esperti dare il mio contributo, ma se segno è merito dei miei compagni che mi fanno sentire importante. Spero di dare tanto anche a Terni per chiudere il discorso salvezza. Anche se la Ternana dovesse retrocedere matematicamente domani non ci regalerà nulla”.

Infine una battuta sul suo gol, apparentemente semplice, ma da grande attaccante: “Non ho il sinistro e quindi ho preferito portarmela con l’esterno verso il destro, devo essere sincero perché c’è stata anche un pizzico di fortuna perché la palla è passata sotto le gambe del portiere. Finalmente abbiamo avuto anche un pizzico di buona sorte dalla nostra parte. 60 gol in B? Fa piacere, il mio futuro dipende dalla società e non dal sottoscritto”.

