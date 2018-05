Avellino - Spezia 1-0: le pagelle Immenso Castaldo, Ardemagni entra con lo spirito giusto. Ngawa una garanzia. Bidaoui inconcludente

di Marco Festa

Avellino - Spezia 1-0: le pagelle.

Avellino (4-3-3)

Radu 6: Nervoso, come certificato da qualche battibecco con i difensori e da qualche titubanza nelle uscite. È però provvidenziale su un colpo di testa di Pessina, nella ripresa, sullo 0-0, e nel finale cala la saracinesca.

Ngawa 6.5: Affonda sulla fascia, ringhia sugli avversari aggredendoli anche nella propria metà. Si arrende al guaio muscolare che si trascina dalla trasferta di Carpi dopo aver generosamente stretto i denti per essere in campo nelle ultime due partite. (8’ st Ardemagni 6.5: Controlli difettosi, ma atteggiamento volitivo. Da una sua conclusione murata nasce il gol di Castaldo.)

Migliorini 6.5: Carismatico e concreto. Prestazione da leader del reparto difensivo.

Kresic 6: Non trasmette grande sicurezza, ma è efficace con le sue chiusure e lucido nelle letture difensive. (38’ st Morero sv: Mette a disposizione la sua esperienza nel serrate le fila finale).

Falasco 5.5: Non sfonda sull’out mancino: tanti cross dalla trequarti, che con la sua capacità di calcio alle volte sono letali per le difese avversarie, ma non in questa circostanza. Nel finale stringe i denti per non lasciare l’Avellino in dieci a sostituzioni già esaurite.

Gavazzi 6: A tutto campo, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Nel primo turno Corbo gli smorza la conclusione del possibile 1-0. Unico neo della sua prestazione: si perde Pessina nell’azione che porta i liguri a un passo dal vantaggio.

Di Tacchio 6: Muscoli ed energia. Il solito, imprescindibile, Di Tacchio.

Wilmots 5.5: In difficoltà nella prima parte di gara, cresce alla distanza sfiorando la rete con una botta dalla distanza in avvio di ripresa.

Molina 6: Meno brillante del solito. Su tutte le furie quando Marinelli ritiene che il pallone sia uscito tutto vanificando il raddoppio irpino. Encomiabile per le corse matte, in fase di non possesso, per garantire i raddoppi di marcatura.

Castaldo 8: Immenso. Decisivo. Come sempre. Manda al bar Capelli con una finta di corpo e firma il gol partita. Sessanta centri in Serie B, seconda rete consecutiva, dodicesima in campionato, tredicesima stagionale. Semplicemente un fuoriclasse.

Bidaoui 5: Inconcludente. Qualche buono spunto nell’uno contro uno, ma insufficiente nelle rifiniture per i compagni di squadra. Fallisce il tap-in del possibile vantaggio dopo una botta dalla distanza di Wilmots. (19’ st D’Angelo 6: Riassapora il campo dopo una lunga assenza, che si protraeva dalla gara casalinga con il Perugia. Ci mette grinta, forse anche troppo quando nel finale accende il match beccandosi con gli avversari dopo il gol del possibile 2-0 non convalidato).

Foscarini 6.5: Porta a casa l’unica cosa che contava: la vittoria. Nonostante le consuete problematicità di carattere fisico, che lo limitano nella gestione dei cambi.

Spezia (3-5-2): Manfredini 5; Corbo 6 (24’ st Capelli 5), Terzi 6, Giani 5.5; De Col 5, De Francesco 6, Juande 5.5, Pessina 6 (15’ st Mora 5.5), Lopez 6; Gilardino 5 (22’ st Granoche 5.5), Marilungo 5. All.: Gallo 6.

Arbitro: Marinelli della sezione di Tivoli 5.5.