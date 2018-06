Avellino, Marcolini: "Ho le spalle larghe, sfida stimolante" Rivedi la diretta della conferenza stampa di presentazione del neo tecnico dei biancoverdi

di Marco Festa

L'Avellino riparte da Michele Marcolini: questa mattina la presentazione ufficiale del neo-tecnico. Alle spalle una brillante cavalcata in Serie C con l'Alessandria, interrotta nei play off - ironia della sorte - dall'ex Toscano. All'orizzonte la prima esperienza in Serie B. Una sfida difficile, ma allo stesso tempo stimolante: così tanto dall'essere impossibile da rifiutare. A dare il benvenuto alla nuova guida tecnica una trentina di tifosi e il presidente Taccone, tornato brevemente sulla “fumata nera” relativa alla permanenza di Foscarini. Nato a Savona il 2 ottobre 1975, Marcolini è arrivato in Irpinia ieri sera. Ad accoglierlo il direttore sportivo De Vito, che si augura un Rastelli bis; che la fame di un mister, emergente, diventi l'arma in più per i lupi. Per l'allenatore ligure contratto di un anno con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. A comporre il suo staff tecnico il vice Giacomo Venturi, il preparatore atletico Marco Greco, il collabroatrore tecnico Vicenzo Migliaccio e il prepapratore dei portieri Carmine Amato, unico confermato rispetto alla passata stagione.

Clicca qui per rivedere la conferenza stampa integrale di Michele Marcolini (video tratto dalla pagina facebook di 696 TV Otto Channel)