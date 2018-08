Graziani a 696 TV: "L'Avellino non si sceglie: si va e basta" Le parole dell'allenatore di Carrara, scelto dalla SSD Calcio Avellino per la ripartenza dalla D

di Carmine Quaglia

In attesa della presentazione, fissata per domani alle 12, il canale 696 TV OttoChannel ha intercettato telefonicamente il nuovo tecnico della SSD Calcio Avellino, Archimede Graziani: "La telefonata mi ha reso orgoglioso e contento di essere stato scelto da una società che, in Italia, sia una delle poche ad avere una storia e un passato. - ha spiegato l'allenatore di Carrara - Sono contentissimo e orgoglioso di far parte di questa storia".

Già in passato, Graziani ha guidato una squadra caduta in D dopo l'esclusione dai tornei professionistici, il Mantova, nella stagione 2010/2011, chiusa con la vittoria del campionato: "Ho già vissuto questa esperienza a Mantova. Un'avventura identica. Mi auguro, spero che ad Avellino si possa replicare la stessa esperienza. Ci vediamo domani tutti insieme".

Sulla scelta di accettare: "L'Avellino non si sceglie: ci si va e basta". Graziani ha chiuso così l'intervento rinviando altri argomenti alla presentazione di domani. Alle 12, al Green Park Hotel di Mercogliano, il mister toscano sarà affiancato dal neo-direttore sportivo della SSD Calcio Avellino, Carlo Musa.

