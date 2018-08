Alberani: "Musa, una mia scelta. Ai tifosi chiediamo pazienza" Il nuovo Avellino si presenta: il commento del responsabile dell'area tecnica del gruppo Sidigas

di Marco Festa

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione di Carlo Musa e Archimede Graziani, rispettivamente neo-direttore sportivo e allenatore della SSD Calcio Avellino, chiamata a rilanciare il calcio irpino dalla Serie D (salvo l'improbabile colpo di scena del ripescaggio a sorpresa in Serie C, ndr). A introdurre Musa e Graziani, tracciando il punto sul momento in casa biancoverde, ci ha pensato Nicola Alberani, diesse della Scandone e responsabile dell’area tecnica del gruppo Sidigas: “Affrontiamo quest’avventura, che è una grande opportunità per il gruppo Sidigas e che per me è partita solo una settimana fa, con grande entusiasmo. Ci sono grandi aspettative che cercheremo ad ogni costo di onorare, nonostante il poco tempo a disposizione: ci piacerebbe accostare la maglia biancoverde alla vittoria e chiediamo pazienza ai tifosi per la buona riuscita di questo nostro progetto. Cercheremo di portare ad Avellino soprattutto giocatori che ci tengano alla maglia. Mi prendo la piena responsabilità e paternità della scelta di Carlo Musa come direttore sportivo."

