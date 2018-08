Musa: "Avellino, una grande sfida. Graziani l'uomo giusto" Le prime parole del direttore sportivo scelto dalla Sidigas per rilanciare i biancoverdi dalla D

di Marco Festa

Prime parole da dirigente biancoverde per il direttore sportivo Carlo Musa, presentato questa mattina, con il tecnico Archimede Graziani, alla presenza del responsabie dell'area tecnica Nicola Alberani e l'amministratore delegato del gruppo Sidigas, Gianandrea De Cesare: "Ringrazio tutti per il caloroso benvenuto che io e il mister abbiamo ricevuto. Avellino è una grande sfida e stiamo lavorando senza sosta per organizzare la struttura e la squadra di questa nuova società. Da parte mia la massima disponibilità e voglia di fare un buon lavoro. Chiedo ai tifosi di avere pazienza e di starci vicino ma sono fiducioso perché ho al mio fianco persone qualificate. Archimede Graziani è un allenatore che ho avuto il piacere di incontrare in passato da avversario nel campionato di Serie D: mi hanno colpito il suo modo di fare calcio e le sue doti umane. Ha vissuto un’esperienza simile a Mantova qualche anno fa e credo sia la persona idonea per il nostro progetto tecnico."

