Musa: "Vicini a De Vena. Ok Gerbaudo e Lagomarsini" Il punto sul mercato direttore sportivo della SSD Calcio Avellino dopo il test con l'Equipe Latina

di Marco Festa

Al termine dell'amichevole con l'Equipe Latina, terminata con il risultato finale di 5-4, ha preso la parola il direttore sportivo della SSD Calcio Avellino, Carlo Musa. Il dirigente biancoverde ha confermato che i lupi sono vicini all'attaccante della Casertana De Vena e che resteranno in organico il centrocampista Gerbaudo e il portiere Lagomarsini. Oggi in campo c'era anche il 2001, Urbanski: il difensore, come anticipato da Ottopagine.it, farà parte del gruppo come un altro attaccante, ovvero Nicola Citola, al ritorno, con gol, tra le fila irpine.

Clicca qui per vedere l'intervista integrale al direttore sportivo Carlo Musa (video tratto da OttoChannel.tv)