Musa: "Polemiche sterili. Nel calcio vanno prese decisioni" Il diesse a muso duro dopo il test con la Rappresentativa Valle Ufita: rivedi i 6 gol

di Marco Festa

La SSD Calcio Avellino gioca a tennis nella terza amichevole pre-campionato nel ritiro di Sturno: 6-0 il risultato finale del test sostenuto nel pomeriggio, al "Castagneto", contro la Rappresentativa Valle Ufita. Nel primo tempo, gol di Tompte (attaccante ex Rimini e Serino, con il terzino Nocerino tra i volti nuovi di giornata, ndr) e primo sigillo in biancoverde di De Vena; nella ripresa 3-0 grifatto da Mentana, doppietta di Acampora (il centrocampista ex Pavia si è confermato tra i migliori attualmente in gruppo, ndr) e sigillo finale di Gerbaudo.

(Clicca qui per rivedere tutti i gol dell'amichevole, tratti da OttoChannel.tv)

A fine gara dichiarazioni tutt'altro che banali del direttore sportivo Carlo Musa, che ha fatto il punto sul mercato e analizzato gli strascichi polemici lasciati in eredità dai primi tagli in organico: “Abbiamo detto fin dall’inizio che la questione relativa agli under era difficile: insieme allo staff stiamo proseguendo col lavoro quotidiano per individuare i talenti più idonei al nostro progetto. Nei giorni scorsi c’è stato qualche addio ma, come abbiamo detto più volte, questa è una fase che ci serve per valutare i ragazzi: a tutti loro ho parlato personalmente, li ho ringraziati e ho spiegato le motivazioni per cui è stato ritenuto che non facessero al caso del progetto della SSD Calcio Avellino. Non vogliamo trattenere giocatori che non potremo far giocare e impedire in questo modo la loro crescita professionale. Per quanto riguarda gli over, siamo soddisfatti: nei prossimi giorni ci saranno degli annunci, attualmente stiamo ancor sbrigando delle questioni burocratiche. Il "Partenio-Lombardi"? Contiamo di avere delle risposte nei prossimi giorni. La Coppa Italia di Serie D? Sia noi che il Nola abbiamo fatto pervenire la nostra richiesta di rinvio proponendo di recuperare la partita domenica 9 settembre. Attendiamo la risposta ufficiale della LND, che dovrebbe giungere nei prossimi giorni”.

(Clicca qui per rivedere l'intervista integrale al direttore sportivo Carlo Musa, tratta da OttoChannel.tv)

Il tabellino.

Avellino - Rappresentativa Valle Ufita 6-0

Avellino primo tempo (4-4-2): Lagomarsini; Nocerino (’99), Morero, Dondoni, Scarf (’99); Tompte (’99), Acampora, Matute, Carniato (’99) (26’ pt Galligani); De Vena, Ventre.

Avellino secondo tempo (4-4-2): Lagomarsini (15’ st Longobardi); Urbanski (’01), Dondoni (23’ st De Nardo), Mikhaylovskiy, Mithra; Ventre (11’ st Acampora), Gerbaudo, Buono (’99), Carniato; Mentana (’99), Galligani.