Avellino, intesa per il Partenio: al tavolo anche Mauriello Dalla prossima settimana la neo-nata SSD in città. Vedi le interviste alla Buglione e al neo-diggi

di Marco Festa

Per la SSD Calcio Avellino il giorno dell'ufficialità del girone di Serie D (ore 14, aggiornamento nel corso del TG Sport del canale 696 delle ore 14:30, ndr) e dell’amichevole al “Castagneto” di Sturno, contro il San Tommaso (calcio d’inizio alle 16:30, ndr), è iniziato l’atteso vertice in Comune per la concessione dell’utilizzo del “Partenio-Lombardi”. Novità su novità. Perché al tavolo, con gli "uomini Sidigas", Luigi Carbone e Goffredo Solimeno; l’architetto Vincenzo Maria Genovese, in rappresentanza dell’U.S. Avellino; l’assessore allo sport, Donatella Buglione, e il dirigente del settore patrimonio, Luigi Cicalese, c’era anche l’avvocato Claudio Mauriello. Una presenza non casuale: sarà lui, come anticipato questa mattina su Ottopagine.it, il nuovo direttore generale del neo-nato club di De Cesare. Raggiunta l’intesa per l’ingresso nell’impianto di gioco cittadino, dalla prossima settimana, della nuova realtà calcistica. Adesso c’è l’intesa formale, mancano solo le firme. Walter Taccone, che ha nel contempo provveduto a rimborsare i primi 750 abbonati e al saldo degli emolumenti agli ex calciatori tesserati fino al 30 giugno 2018, sta, intanto, provvedendo a saldare i debiti maturati con Alto Calore. A confermarlo è stata la stessa Buglione.

Clicca qui per vedere l'intervista integrale all'avvocato Claudio Mauriello (video tratto dalla pagina facebook del canale 696 TV Otto Channel).

Clicca qui per vedere l'intervista integrale all'assessore allo sport del Comune di Avellino, Donatella Buglione (video tratto dalla pagina facebook del canal 696 TV Otto Channel).