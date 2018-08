Avellino, il nuovo direttore generale è l'avvocato Mauriello Alle 16:30, a Sturno, amichevole con il San Tommaso. Alle 14 l'ufficialità del girone di Serie D

di Marco Festa

Quarta amichevole pre-campionato per la SSD Calcio Avellino, che questo pomeriggio, al “Castagneto” di Sturno, con calcio d’inizio alle 16:30, sfiderà il San Tommaso, formazione del capoluogo irpino che milita nel campionato di Eccellenza. Intanto, dopo giorni in cui la ricerca del direttore generale era passata in secondo piano, in seguito alla nomina del tecnico, Archimede Graziani, e del direttore sportivo, Carlo Musa; non di meno dell'inizio del lavoro sul campo, c'è una novità di rilievo. Il ruolo sarà, salvo colpi di scena, affidato all'avvocato Claudio Mauriello, uomo di fiducia della Sidigas, che andrà, dunque, a rinfoltire l'organigramma dirigenziale. Cresce, infine, l'attesa per l'ufficializzazione del girone di Serie D, che verrà comunicato oggi alle 14. In mattinata vertice in Comune per il “Partenio-Lombardi”.