Musa: "Girone da non sottovalutare". Mercato: sfuma Costantino Il direttore sportivo dell'Avellino a 360 gradi alla fine del primo tempo del test col San Tommaso

di Marco Festa

Alla fine del primo tempo dell'amichevole contro il San Tommaso, il direttore sportivo della SSD Calcio Avellino, Carlo Musa, ha commentato l'inserimento dei biancoverdi nel girone G di Serie D e parlato di mercato: «Dal punto di vista ambientale è un girone che ci può agevolare, ma percepisco troppo entusiasmo in città e tra i tifosi per questo raggruppamento, nel quale, in vero, ci sono società importanti; che hanno programmato bene. Resta un girone competitivo. Lo conosco molto bene, ovviamente per esperienza personale (ex Lupa Roma, ndr). Non dobbiamo pensare di trovare terreno fertile.» A fine gara Graziani ha evidenziato la necessità di riempire la casella del 2001 e si augurato l'innesto di una prima punta. A tal proposito, Musa è stato chiaro: «Ci sono stati contatti con Pozzebon, ma anche con altri calciatori. Costantino? Ha un futuro importante davanti a lui con la possibilità concreta di approdare in Serie B a gennaio.» Parole che evidenziano che la caccia all'attaccante del Südtirol può considerarsi conclusa.

Clicca qui per vedere l'intervisa integrale al direttore sportivo della SSD Calcio Avellino, Carlo Musa (video tratto da OttoChannel.tv)