Calcio Avellino, ecco il calendario del girone G di Serie D Esordio in trasferta e debutto casalingo contro due laziali. Contro il Latina all'ultima giornata

di Marco Festa

Inizierà in trasferta, come anticipato da Ottopagine.it, il cammino della SSD Calcio Avellino nel girone G del campionato di Serie D (salvo ripescaggio in Serie C): il 16 settembre i biancoverdi sono attesi a Ladispoli. Contro una laziale anche l'esordio casalingo, che si consumerà il 23 settembre: al "Partenio-Lombardi" arriverà l'Albalonga.

Chiusura col botto: il 23 dicembre (ritorno 5 maggio) si giocherà Avellino - Latina. La prima sarda, i lupi la incontreranno tra le mura amiche e solo alla settima giornata, programmata per il 21 ottobre: ironia della sorte, il Lanusei dell'ex Graziani, ora sulla panchina degli irpini. Primo aereo per la Sardegna al decimo turno (4 novembre): Monterosi Avellino. Di seguito il cammino completo.

Il calendario della SSD Calcio Avellino nel girone G di Serie D.

Prima giornata: Ladispoli – Calcio Avellino (andata 16 settembre; ritorno 6 gennaio).

Seconda giornata: Calcio Avellino – Albalonga (andata 23 settembre; ritorno 13 gennaio).

Terza giornata: Anzio – Calcio Avellino (andata 26 settembre; ritorno 16 gennaio).

Quarta giornata: Calcio Avellino – Città di Anagni (andata 30 settembre; ritorno 20 gennaio).

Quinta giornata: Calcio Avellino – Cassino (andata 7 ottobre; ritorno 27 gennaio).

Sesta giornata: SFF Atletico – Calcio Avellino (andata 14 ottobre; ritorno 3 febbraio).

Settima giornata: Calcio Avellino – Lanusei (andata 21 ottobre; ritorno 10 febbraio).

Ottava giornata: Flaminia – Calcio Avellino (andata 24 ottobre; ritorno 13 febbraio).

Nona giornata: Calcio Avellino – Sassari Latte Dolce (andata 28 ottobre; ritorno 17 febbraio).

Decima giornata: Monterosi – Calcio Avellino (andata 4 novembre; ritorno 24 febbraio).

Undicesima giornata: Calcio Avellino – Castiadas (andata 11 novembre; ritorno 3 marzo).

Dodicesima giornata: Aprilia Racing – Calcio Avellino (andata 14 novembre; ritorno 17 marzo).

Tredicesima giornata: Calcio Avellino – Vis Artena (andata 18 novembre; ritorno 24 marzo).

Quattordicesima giornata: Ostiamare – Calcio Avellino (andata 25 novembre; ritorno 31 marzo).

Quindicesima giornata: Calcio Avellino – Trastevere (andata 2 dicembre; ritorno 7 aprile).

Sedicesima giornata: Budoni – Calcio Avellino (andata 9 dicembre; ritorno 14 aprile).

Diciassettesima giornata: Calcio Avellino – Lupa Roma (andata 12 dicembre; ritorno 18 aprile).

Diciottesima giornata: Torres – Calcio Avellino (andata 16 dicembre; ritorno 28 aprile).

Diciannovesima giornata: Calcio Avellino – Latina (andata 23 dicembre; ritorno 5 maggio).

Il girone G - Albalonga (Lazio), Anzio (Lazio), Aprilia Racing (Lazio), Atletico (Lazio), Avellino (Campania), Budoni (Sardegna), Cassino (Lazio), Castiadas (Sardegna), Città di Anagni (Lazio), Flaminia (Lazio), Ladispoli (Lazio), Lanusei (Sardegna), Latina (Lazio), Lupa Roma (Lazio), Monterosi (Lazio), Ostiamare (Lazio), Sassari Latte Dolce (Sardegna), Torres (Sardegna), Trastevere (Lazio), Vis Artena (Lazio).

La Serie D: come funziona - La prima classificata di ogni girone è promossa in Serie C e accede allo Scudetto Serie D per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia della Lega Nazionale Dilettanti. Le squadre giunte dal secondo al quinto posto partecipano invece ai playoff, i cui vincitori affrontano le finaliste ed una semifinalista della Coppa Italia Serie D. In tal modo, viene stilata una graduatoria delle eventuali candidate a subentrare in Serie C, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato.

Scudetto Serie D - Le nove squadre vengono divise in tre gironi da tre formazioni ciascuno, giocando due incontri, di cui uno in casa e l’altro in trasferta. Le tre vincenti dei gironi e la migliore seconda partecipano alle semifinali, con gare di andata e ritorno nelle quali sono valide la regola dei gol fuori casa, i tempi supplementari e i calci di rigore. Per la finale è invece prevista l’immediata esecuzione dei rigori, qualora al termine dei 90′ regolamentari il risultato sia in parità.

Play-off - Ogni turno viene disputato in gara unica. La seconda e la terza classificata sono ammesse, rispettivamente, alla finale ed alla semifinale, mentre la quarta e la quinta si affrontano nel turno preliminare. In ogni partita la squadra con il miglior piazzamento nella stagione regolare gode del fattore campo e prevale in caso di parità al termine dei supplementari, non essendo previsti i rigori.

Retrocessioni in Eccellenza - Per ogni girone sono previste quattro retrocessioni nel campionato di Eccellenza: le ultime due direttamente, le altre attraverso i playout tra le squadre classificate dal terzultimo al sestultimo posto, sempre che il distacco in classifica non sia uguale o superiore a otto punti. Anche in questo caso non sono previsti i rigori e in caso di parità al 120′ prevale la squadra che ha raggiunto la miglior posizione nella stagione regolare.