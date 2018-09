U.S. Avellino, respinto il ricorso al Consiglio di Stato Taccone è ora in attesa del verdetto di un nuovo ricorso: quello al Collegio di Garanzia del Coni

di Marco Festa

È stata respinta l'istanza cautelare presentata dall'U.S. Avellino al Consiglio di Stato in seguito al parere negativo espresso tra il 7 agosto e il 14 settembre scorsi dal Tar del Lazio (il club biancoverde chiedeva l'annullamento delle decisioni che hanno sancito l'esclusione dei biancoverdi dalla Serie B). Walter Taccone continuerà comunque la sua battaglia in altre sedi giudiziarie. Va ricordato che l'Avellino resta, innanzitutto, in attesa del verdetto del Collegio di Garanzia del Coni relativo a un altro ricorso, quello presentato lo scorso 20 settembre contro la delibera del Commissario Straordinario FIGC del 30 agosto.