Atletico - Avellino, il giudice sportivo presenta il conto Biglietti, ampia disponibilità per la trasferta sul campo del Flaminia: ecco dove acquistarli

di Marco Festa

La trasferta di Fregene può essere definitivamente archiviata come decisamente negativa per il Calcio Avellino. Dentro il campo, dove è maturata la sonora sconfitta per 4-1, contro l’Atletico, ed anche fuori. Il giudice sportivo della LND ha infatti inflitto duemila euro di ammenda alla società biancoverde e diffidato i suoi sostenitori. Queste le motivazioni alla base delle sanzioni: “per avere propri sostenitori in campo avverso, per la intera durata del secondo tempo, rivolto all’indirizzo di un A.A. (assistente arbitrale, ndr), reiterate espressioni triviali, offensive e minacciose nonché lanciato numerosi getti di acqua e sputi (4) che lo attingevano alle spalle, ad una gamba e sul viso. Inoltre, il medesimo A.A. veniva fatto oggetto del lancio di numerosi oggetti (bottiglie e bicchieri di plastica, un accendino) alcuni dei quali (fazzoletti di carta sporchi) lo colpivano alla schiena.”

La nota positiva di giornata arriva in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 24 ottobre (ore 15) contro il Flaminia: saranno 500 i biglietti a disposizione dei tifosi biancoverdi per la trasferta a Civita Castellana. I tagliandi saranno in vendita ad Avellino presso Music Point in via Colombo al costo di 10 euro più un euro per i diritti di prevendita.