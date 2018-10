DIRETTA / Calcio Avellino - Lanusei: cronaca in tempo reale Live dal "Partenio-Lombardi" la gara valida per la settima giornata del girone G di Serie D

di Marco Festa

In diretta dal "Partenio-Lombardi" Calcio Avellino - Lanusei, valida per la settima giornata del girone G di Serie D: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

Avellino - Lanusei 0-0 (20')

Avellino (4-4-2): Lagomarsini; Nocerino, Morero, Dondoni, Mithra; Tompte, Tribuzzi, Gerbaudo, Parisi; De Vena, Sforzini. A disp.: Longobardi, Mikhaylovskiy, Acampora, Ciotola, Mentana, Ventre, Scarf, Buono, Totaro. All.: Graziani.

Lanusei (4-3-3): La Gorga; Carta, Congiu, Esposito, Bonu; Likaxhiu, Ladu, Nannini; De Montis, Bernardotto, Sicari. A disp.: Marci, Fraternali, Leshi, Kovadio, Tenkorang, Chiumarulo, Floris, Quatrana. All.: Gardini.

Arbitro: Bianchini di Perugia. Assistenti: Dell’Orco di Policoro e Signore di Venosa.

Note: Angoli: 1-0.

Primo tempo:

17' - Sforzini di testa su un cross dalla destra: fuori.

16' - Pasticcio Mithra - Parisi, De Montis rientra sul sinistro e lo scarica: esterno della rete.

13' - Tompte perde palla e innesca Bernardotto entra in area di rigore e incrocia il destro: palla a lato. Grosso rischio per i lupi. I compagni di squadra consolano il ghanese dopo l'errore.

10 - Tribuzzi da palla inattiva mette dentro per Tribuzzi, colpo di testa alto.

9' - Tompte si accentra, la palla arriva a Gerbaudo che scarica il sinistro dai venticinque metri, posizione centrale: respinge La Gorga, allontana la dfesa sarda.

7' - Uno-due De Vena - Parisi, cross dell'attaccante sul secondo palo: colpo di testa debole di Tompte, facile preda di La Gorga.

6' - Lanusei al tiro: Ladu dalla distanza abbondantemente oltre la traversa.

5' - Fase di studio con qualche errore di misura da una parte e dall'altra. Tompte prova a dare uno strappo affondando sulla fascia destra, guadagna la linea di fondo e prova a mettere in mezzo: fermato in calcio d'angolo

1' - Partiti.

0' - Squadre in campo. Tutto sta per iniziare Calcio Avellino - Lanusei.

0' - Buon pomeriggio dallo stadio "Partenio-Lombardi" dove è tutto pronto per Calcio Avellino - Lanusei, sfida al vertice del girone G di Serie D, match valido per la settima giornata di campionato. Sono arrivate le formazioni ufficiali. Confermato in toto il probabile undici iniziale anticipato nel pomeriggio di ieri su Ottopagine.it e su 696 TV Otto Channel: Donondoni viene preferito a Mikhaylovskiy al fianco di Morero, in difesa; Tribuzzi gioca interno di centrocampo al posto dell'infortunato Matute; sulla fascia destra tocca a Tompte; in attacco torna dal primo minuto De Vena. Squadre in campo per il riscaldamento.