Calcio Avellino, intesa per Di Paolantonio Prevendita per Monterosi al via. Disponibilità, costi e modalità d'acquisto: ecco tutti i dettagli

di Marco Festa

Mandato in archivio un lunedì di trattativa serrata, il Calcio Avellino ha raggiunto un'intesa totale con il centrocampista Alessandro Di Paolantonio, classe '92, ex Ternana, attualmente svincolato. Manca solo la firma sul contratto del calciatore, che potrebbe sostenere la prima seduta di allenamento ed essere presentato già nella mattinata di domani. Si continua, invece, a lavorare per innestare in organico un difensore centrale, che sarà di piede mancino. Un "indizio" che fa perdere quota alle opzioni dei quattro "destri" sondati nelle ultime ore: Coda, Ferrario, Russo e Scardala.

Ma a tenere banco, in casa del lupo, non è solo il mercato perché sarà un mercoledì ricco di impegni non esclusivamente sotto il profilo tecnico: in Comune, salvo slittamenti o colpi di scena, verrà, infatti, stipulata la nuova convenzione grazie alla quale la società del patron De Cesare otterrà l’uso esclusivo del “Partenio-Lombardi” dopo il periodo di condivisione dello stadio con l'Uesse Avellino di Walter Taccone, che, preso atto delle bocciature dei vari ricorsi avverso l’esclusione dalla Serie B, si appresta a uscire di scena anche sul fronte dell'impianto di gioco.

Intanto, è già conto alla rovescia per la gara al “Marcello Martoni” di Monterosi dove domenica l’Avellino sarà di scena per la decima giornata di campionato del girone G di Serie D. Al via la prevendita per il settore ospiti: duecento i biglietti messi a disposizione per i tifosi irpini (cento posti a sedere, altrettanti in piedi) che potranno essere acquistati sul circuito Ciaotickets (online e punti vendita autorizzati) al costo di 10 euro più 1,22 euro di diritto di prevendita. C'è tempo fino alle 20 di sabato. Nel contempo, sarà vietato ai residenti in provincia di Avellino di comprare ulteriori cento biglietti per accedere alla tribuna locale: un extra comunque fruibile dai tanti supporter avellinesi residenti fuori regione. Insomma, i lupi giocheranno, come sempre, in casa anche in trasferta.