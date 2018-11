DIRETTA / Monterosi - Calcio Avellino: cronaca in tempo reale Al "Martoni" la gara valida per la decima giornata del girone G di Serie D

di Marco Festa

Al "Martoni" Monterosi - Calcio Avellino, gara valida per la decima giornata del girone G di Serie D: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

(Aggiorna la pagina per seguire la diretta)

Monterosi - Calcio Avellino 0-0 (90')

Monterosi (4-3-1-2): Frasca, Francescangeli, Gasperini, Messina, Rasi; Gereveni, Pisanu (16' st Proia), Mastrantonio; Gabbianelli; Nohman (38' st Alonzi), Sabatini (40' st Pellacani). A disp.: Chingari, Matroni, Valentini, Barbato, Giannetti, Liurni. All.: Mariotti.

Calcio Avellino (4-3-1-2): Lagomarsini; Patrignani, Morero, Mikhaylovskiy, Parisi; Buono, Matute, Gerbaudo; Tribuzzi; De Vena (41' st Acampora), Sforzini. A disp.: Pizzella, Mentana, Ventre, Tompte, Scarf, Carbonelli, Nocerino, Saporito. All.: Graziani.

Arbitro: Delrio della sezione di Reggio Emilia. Assistenti: Allocco della sezione di Bra e Mazzarà della sezione di Messina.

Note: Ammoniti Messina, Francescangeli, Proia e Patrignani per gioco falloso; Buono per comportamento non regolamentare. Angoli: 5-4. Recupero: pt 1'.

Secondo tempo:

41' - Acampora per De Vena: primo cambio per l'Avellino. Lupi col 4-4-1-1. Un minuto prima, terzo avvicendamento per il Monterosi: Pellecani per Sabatini.

39' - Pallido raggio di sole sul "Martoni". Risultato inchiodato sullo 0-0.

38' - Alonzi per Nohman: cambia ancora Mariotti.

36' - Sforzini protegge la palla col corpo, prende la linea di fondo ma poi non riesce a servire De Vena: la palla si alza e finisce direttamente in fallo laterale.

33' - Tocco di mano di Buono: ammonito.

30' - Perdura l'equilibrio: 0-0 al 75'.

29' - Azione concitata in area di rigore irpina, la difesa sbroglia la matassa non senza difficoltà.

29' - Patrignani affonda l'intervento su Proia: ammonito.

27' - Allontanato dal campo un componente dello staff tecnico della panchina del Monterosi.

25' - Sabatini invoca un penalty, ma sembra piuttosto lasciarsi cadere: non c'è nulla anche per Delrio, si continua a giocare tra le proteste dei padroni di casa.

23' - Miracolo di Frasca, che coi piedi sventa un tocco da zero metri di De Vena su assistenza di Tribuzzi.

20' - Entrata dura di Francescangeli su Tribuzzi: cartellino giallo.

19' - Sabatini va via a Mikhaylovskiy e tira: salva di testa Morero evitando che la palla finisca in porta.

18' - Qualche attimo di tensione tra il neo-entrato Proia, Buono e Patrignani, riporta tutto alla calma Delrio, che sta arbitrando bene.

16' - Dentro Proia, fuori Pisanu: il primo cambio della partita è del Monterosi.

12' - Avellino a un passo dallo 0-1. Calcio d'angolo dalla sinistra di Gerbaudo, girata mancina di Sforzini e nuovo salvataggio sulla linea del Monterosi, poi ci prova pure Mikhaylovskiy: pulisce l'area di rigore, spazzando, la difesa laziale.

7' - Il Monterosi spinge sulla sinistra, cercando di scardinare la retroguardia irpina. Qualche inidioso traversone in area di rigore, ma fa buona guardia la difesa.

5' - Lagomarsini salva su Sabatini, servito da Gerevini, che si era presentato a tu per tu con il portiere dei lupi: angolo.

3' - De Vena invoca un rigore per un sospetto tocco di braccio di un avversario, ma Delrio lascia correre. L'impatto sembra essere stato, in effetti, sulla schiena dell'avversario.

2' - Avellino a un passo dal vantaggio. Erroraccio di Frasca, che sbaglia il rinvio e serve Gerbaudo, tiro a porta a vuota del centrocampista biancoverde, salva sulla linea Messina.

2' - Palla dentro dall'out destro di Tribuzzi: colpo di testa di Sforzini, che non riesce, però, a dare forza al pallone.

1' - Si riparte senza cambi.

Primo tempo:

46' - Fine primo tempo al "Martoni": si va al riposo con le reti inviolate.

45' - Un minuto di recupero.

41' - Occasione Monterosi su azione d’angolo: Messina sbuca sul secondo palo, ma il suo colpo di testa è fuori misura.

40' - Avellino pericoloso. Affonda Tribuzzi sulla destra, dopo un dai e vai con Buono, cross basso teso in area di rigore, Frasca tocca ma non riesce a trattenere respingendo la palla centralmente, nessun attaccante irpino riesce, però, a ribadire in rete. Si salva il Monterosi.

39' - De Vena pescato in fuorigioco per questione di millimetri: si stava involando verso la porta difesa da Frasca.

37' - Gerbaudo sul punto di battuta: sinistro velleitario, alto sulla traversa.

35' - Ribaltamento di fronte: Gerbaudo affondato da Messina poco prima dell'ingresso in area di rigore, posizione centrale. Punizione da zona pericolosa per l'Avellino. Ammonito Messina.

35' - Monterosi a un passo dal vantaggio. Errore di Patrignani, sassata di Gabbianelli che sibila vicino al palo e si spegne di un nulla sul fondo.

34' - Tocco arretrato di Gerbaudo per Matute, che carica il sinistro: svirgolato e fuori misura. Palla sul fondo.

33' - Cross direttamente sul fondo di Tribuzzi, forse tradito da un rimbalzo irregolare del pallone sul terreno di gioco.

31' - Frasca, pressato, si complica la vita, l'Avellino per poco non ne approfitta con Gerbaudo.

28' - Si riprende a giocare. Pisanu torna in campo.

27' - Fallo di Tribuzzi, Pisanu a terra, gioco fermo.

25' - Il Monterosi col piede pigiato sull'acceleratore: continue incursioni sulla fascia destra della difesa irpina.

22' - Staffetta tra Gerbaudo e Tribuzzi nelle vesti di trequartista.

21' - Gabbianelli mette dentro dopo aver raccolto la traiettoria lunga dell'angolo battuto, spazza la retroguardia irpina.

20' - Botta di Rasi dopo aver saltato Patrignani: Lagomarsini si tuffa e devia in angolo.

18' - Si riprende a giocare.

17' - Buono colpito al volto. Capitan Gasperini mette la palla in fallo laterale per permettere i soccorsi.

14' - Gabbianelli palla dentro: sicuro in presa alta Lagomarsini.

12' - Avvio di gara equilibrato.

10' - Angolo per i lupi: fallo in area di rigore. Punizione per il Monterosi.

9' - Fitta trama di palleggi del Monterosi: conclusione sul fondo di Sabatini.

5' - Calcio d'angolo per il Monterosi: allontana la difesa dell'Avellino.

3' - Avvio propositivo dell'Avellino, vicino al vantaggio due volte: cross di Gerbaudo per Sforzini, che non arriva d'un soffio all'appuntamento col pallone, sul contro-cross ecco, invece, l'incornata del centravanti: palla di poco a lato.

1' - Partiti.

0' - Regolarmente in campo Sforzini. Squadre a centrocampo. Tutto pronto per il calcio d'inizio.

0' - Atteggiamenti tattici speculari.

0' - Problemi nel riscaldamento per Sforzini. Si valuta se mandarlo in campo.

0' - L'Avellino è, ovviamente, quello annunciato alla vigilia (rifinitura a porte aperte): rombo a centrocampo. Tribuzzi gioca alle spalle di De Vena e Sforzini.

0' - Tutto pronto per Monterosi - Calcio Avellino, valida per la decima giornata del girone G di Serie D. Piove incessantemente sul campo sportivo “Marcello Martoni” dove alle 14,30 verrà dato il fischio d'inizio del match che mette di fronte i laziali, secondi in classifica a un punto dal primo posto; dieci punti nelle ultime quattro partite e sempre vincenti tra le mura amiche, e gli irpini, reduci da due batoste di fila fuori casa (4-1 dall'Atletico, 3-0 dal Flaminia) e con soli quattro punti nei quattro turni, prima del precedente, mandati in archivio.