Avellino, Bucaro e Cinelli brindano al ritorno in biancoverde Annunciati ufficialmente il neo-tecnico e il suo vice, subito a cena con diesse e staff tecnico

di Marco Festa

Adesso è anche ufficiale: Giovanni Bucaro è il nuovo allenatore del Calcio Avellino e il suo vice sarà Daniele Cinelli. Subito dopo la firma del contratto, arrivata in serata, il due nuovi arrivati si sono trasferiti in un noto ristorante del capoluogo irpino per cenare con il direttore sportivo Carlo Musa, il team manager Christian Vecchia, il preparatore atletico Pietro La Porta e dei portieri Fabio Patuzzi, questi ultimi due confermati nello staff tecnico rinnovato in giornata per effetto dell'esonero di Archimede Graziani e del suo vice Maurizio Macchioni. Battute, volti distesi e sorridenti e prime chiacchierate interlocutorie sulla squadra davanti a un buon calice di vino bianco per l'inizio di un nuovo corso con un unico obiettivo: riportare i lupi nel professionismo.

Clicca qui per vedere le immagini della prima cena del nuovo staff tecnico del Calcio Avellino (video tratto da OttoChannel.tv)

Il comunicato del Calcio Avellino - Poco dopo le 20 è, dunque, arrivata la nota stampa della società biancoverde per dare i crismi dell'ufficialità all'avvicendamento in panchina: "La Calcio Avellino SSD comunica di aver raggiunto l'accordo con il tecnico Giovanni Bucaro, che ricoprirà il ruolo di allenatore fino al termine della stagione. Giovanni Bucaro, nato a Palermo il 20 novembre 1970, ha già vissuto due esperienze ad Avellino, da giocatore, dal 2000 al 2003, e da allenatore, nella stagione 2011/2012. Da calciatore, Bucaro ha conquistato la promozione in Serie B nel 2003 sotto la guida di Salvatore Vullo. Prima di essere la guida tecnica dell'Avellino nel 2011/2012, mister Bucaro aveva già alle spalle un percorso che lo ha visto, tra l'altro, allenatore della Juventus Primavera dopo le panchine di Pomigliano e Manfredonia. Sorrento, Savoia, Arezzo e Monopoli le ultime squadre allenate prima di sposare il progetto tecnico della Calcio Avellino SSD. Ad affiancare mister Bucaro ci sarà, in qualità di vice, Daniele Cinelli. Mister Cinelli ha anch'esso un passato in biancoverde, da calciatore: compagno di Bucaro nelle sue stagioni in Irpinia, con la maglia dei lupi ha vinto il campionato 2002/2003 e quello 2004/2005. La conferenza di presentazione di mister Giovanni Bucaro si terrà domani alle ore 12:15 presso la sala "A. Scalpati" dello stadio Partenio-Lombardi, dopo il suo primo allenamento con la Calcio Avellino SSD."